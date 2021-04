Salvini: Solidarietà a Draghi, Erdogan dittatore (Di giovedì 8 aprile 2021) – “Solidarietà e stima per il Presidente Draghi, le intimidazioni e le discriminazioni del dittatore turco Erdogan sono inaccettabili”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini a sostegno delle dichiarazioni di Draghi nei confronti di Erdogan per il trattamento irriguardoso riservato alla presidente della commissione europea. Draghi nella sua conferenza stampa ha affrontato l’episodio di lunedì ad Ankara in Turchia quando durante un incontro con il presidente Erdogan la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. «Non condivido il comportamento di Erdogan – ha detto Draghi – credo sia stato inappropriato, mi è dispiaciuto moltissimo per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 aprile 2021) – “e stima per il Presidente, le intimidazioni e le discriminazioni delturcosono inaccettabili”. Lo dice il leader della Lega Matteoa sostegno delle dichiarazioni dinei confronti diper il trattamento irriguardoso riservato alla presidente della commissione europea.nella sua conferenza stampa ha affrontato l’episodio di lunedì ad Ankara in Turchia quando durante un incontro con il presidentela presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza un posto dove sedersi. «Non condivido il comportamento di– ha detto– credo sia stato inappropriato, mi è dispiaciuto moltissimo per ...

