Advertising

sportli26181512 : #Roma, il rientro di #Zaniolo slitta di un mese: addio Europeo, ecco quando rientra: Ieri la visita in Austria dal… - Paroladeltifoso : Roma, slitta ancora il rientro di Zaniolo: ecco quanto potrebbe averlo a disposizione Fonseca - g_iallorossi : ??Doccia fredda per #Zaniolo: il professor Fink dà lo stop, il rientro slitta di un mese. Addio Europeo, e con la… - siamo_la_Roma : ??? Ieri #Zaniolo si è imbarcato su un volo privato per #Innsbruck ?? Ma l’esito del controllo con il prof. #Fink non… - gilnar76 : Zaniolo, doccia fredda: Fink ordina lo stop, il rientro slitta di un mese. Addio Europeo. E con la #Roma… #Asr… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma rientro

... quindi Fink vuole essere scrupoloso e riportare le ginocchia agli stessi parametri prima di dargli l'ok definitivo per ilin gruppo. Zaniolo da oggi si aggregherà allaPrimavera , e con ...L'esito del controllo con il luminare non è stato quello sperato dal calciatore: il recupero procede bene, ma per ilin gruppo potrebbe volerci addirittura un mese in più del previsto . Nel ...Secondo quanto riportato da Il Tempo, servirà un mese in più per rivedere Zaniolo in campo. Praticamente sfumate le chance di vederlo agli Europei ...Come la Roma sostituirà Zaniolo L’assenza di Zaniolo ha portato ... Molto probabilmente si sfrutterà la duttilità tattica di Pellegrini che scalerà a centrocampo in modo che il rientrante calciatore ...