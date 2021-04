Ricerca, il Cnr: imparare dai meteoriti per migliorare le protesi ossee (Di giovedì 8 aprile 2021) Una Ricerca condotta dall’Istituto di cristallografia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ic) con le universita’ Sapienza e Roma Tre e con l’ISIS Neutron and Muon Source (UK) ha analizzato per la prima volta dettagliatamente la struttura del minerale whitlockite, un raro fosfato di calcio naturale presente in rocce granitiche terrestri e nei meteoriti condriti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Crystals. Perche’ e’ importante conoscere in modo dettagliato la struttura di questo minerale? “La whitlockite e’ la controparte naturale del biomateriale sintetico tricalcio fosfato (Tcp), utilizzato in ortopedia e in odontoiatria sotto forma di cementi, filler e rivestimenti- spiega Francesco Capitelli, Ricercatore del Cnr-Ic e autore della Ricerca -. Grazie allo studio di questi materiali naturali gli ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021) Unacondotta dall’Istituto di cristallografia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ic) con le universita’ Sapienza e Roma Tre e con l’ISIS Neutron and Muon Source (UK) ha analizzato per la prima volta dettagliatamente la struttura del minerale whitlockite, un raro fosfato di calcio naturale presente in rocce granitiche terrestri e neicondriti. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Crystals. Perche’ e’ importante conoscere in modo dettagliato la struttura di questo minerale? “La whitlockite e’ la controparte naturale del biomateriale sintetico tricalcio fosfato (Tcp), utilizzato in ortopedia e in odontoiatria sotto forma di cementi, filler e rivestimenti- spiega Francesco Capitelli,tore del Cnr-Ic e autore della-. Grazie allo studio di questi materiali naturali gli ...

