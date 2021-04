Real Madrid, Perez mette gli occhi sul capitale di Autostrade: presentata un’offerta (Di giovedì 8 aprile 2021) Florentino Perez, alla guida del gruppo di costruzioni ACS, sarebbe intenzionato a mettere la mani sul capitale di Autostrade. A riportarlo è “Il Corriere della Sera” che, citando il Financial Times, spiega come il patron del Real Madrid abbia espresso il desiderio di acquisire la società che detiene circa il 90% di Autostrade. L’offerta presentata è al momento in corso di valutazione da parte dei diretti interessati. Il Governo italiano, invece, non si è sbilanciato ed ha auspicato una rapida conclusione della trattativa in modo da potersi concentrare su aspetti più importanti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 8 aprile 2021) Florentino, alla guida del gruppo di costruzioni ACS, sarebbe intenzionato are la mani suldi. A riportarlo è “Il Corriere della Sera” che, citando il Financial Times, spiega come il patron delabbia espresso il desiderio di acquisire la società che detiene circa il 90% di. L’offertaè al momento in corso di valutazione da parte dei diretti interessati. Il Governo italiano, invece, non si è sbilanciato ed ha auspicato una rapida conclusione della trattativa in modo da potersi concentrare su aspetti più importanti. SportFace.

Advertising

federicocasotti : Tutti (e sottolineo: tutti) gli anni a novembre si dice “eh stavolta il Real Madrid non è più quello degli anni pas… - acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - DAZN_IT : Dal successo nella Youth League con il Real Madrid... ?? ...al calore del Salento ???? #GrowingTogether – Lecce con P… - basketinside360 : EuroLega, 34ª giornata: É un Real Madrid galactico! Fenerbahçe asfaltato e Playoffs raggiunti -… - mariocastelli : Se lo Zenit ne perdesse almeno una e Milano, Bayern, Fenerbahce e Real chiudessero tutte a 20-14, l’Olimpia avrebbe… -