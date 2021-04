PODCAST – Inter 2 Sassuolo 1: tutti al Lu-La park (Di giovedì 8 aprile 2021) Il PODCAST su Inter-Sassuolo L’Inter vince il recupero con il Sassuolo e vola a +11 sul Milan secondo in classifica. Partita decisa dalle reti di Lukaku (nel primo tempo) e di Lautaro Martinez nella ripresa. Accorcia le distanze Traore che rende meno semplice e meno tranquillo il finale di partita. Il forcing finale degli ospiti non basta e Conte si gode la vittoria e un altro giro al Lu-La park: ecco il PODCAST di Inter-Nate su Inter-Sassuolo. LINK DIRETTO https://linktr.ee/Inter nate L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 8 aprile 2021) IlsuL’vince il recupero con ile vola a +11 sul Milan secondo in classifica. Partita decisa dalle reti di Lukaku (nel primo tempo) e di Lautaro Martinez nella ripresa. Accorcia le distanze Traore che rende meno semplice e meno tranquillo il finale di partita. Il forcing finale degli ospiti non basta e Conte si gode la vittoria e un altro giro al Lu-La: ecco ildi-Nate su. LINK DIRETTO https://linktr.ee/nate L'articolo proviene damagazine.

