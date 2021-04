PlayStation Store tra errori di download e gravi problemi su PS3 E Sony non ha risposte

(Di giovedì 8 aprile 2021) Vi abbiamo tempestivamente annunciato, qualche giorno fa, la triste notizia della chiusura delle sezioni dedicate agli acquisti su3, PS Vita e PSP. Come sappiamo, questo ha creato una "corsa" dei fan per accaparrarsi i titoli a cui sono interessati ma che ancora non hanno in libreria. Purtroppo, però, ben prima delle date di chiusura previste molti utenti stanno segnalando bug e, tra cui il famigerato errore 80029721, che impedisce di scaricare i giochi, anche se già acquistati. Nonostante sia un problema abbastanza diffuso,non è ancora riuscita a redimere la questione, anzi: non c'è ancora nessuna dichiarazione ufficiale in merito. Leggi altro...

Vi abbiamo tempestivamente annunciato, qualche giorno fa, la triste notizia della chiusura delle sezioni dedicate agli acquisti su PlayStation 3, PS Vita e PSP. Come sappiamo, questo ha creato una "corsa" dei fan per accaparrarsi i titoli a cui sono interessati ma che ancora non hanno in libreria. Purtroppo, però, ben prima delle date di chiusura previste molti utenti stanno segnalando bug e, tra cui il famigerato errore 80029721, che impedisce di scaricare i giochi, anche se già acquistati.