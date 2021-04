Notifica pubblici proclami Marone (Di giovedì 8 aprile 2021) “Tribunale Perugia, Sez. Lavoro, RGN 36/2021 Notifica per pubblici proclami disposta con provvedimento del 18.03.2021, pubblicato in data 31.03.2021 giudizio RGN 36/2021, udienza di discussione 08.06.2022, innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Colaiacovo, Chiuccolini R. ed altri, difesi dall’avv. Guido Marone, contro il Miur nonché contro l’USR Umbria e contro Usr Umbria-Ambito L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 8 aprile 2021) “Tribunale Perugia, Sez. Lavoro, RGN 36/2021perdisposta con provvedimento del 18.03.2021, pubblicato in data 31.03.2021 giudizio RGN 36/2021, udienza di discussione 08.06.2022, innanzi al Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Colaiacovo, Chiuccolini R. ed altri, difesi dall’avv. Guido, contro il Miur nonché contro l’USR Umbria e contro Usr Umbria-Ambito L'articolo .

