Mini Electric Pacesetter è la FIA Formula E safety car ufficiale

(Di giovedì 8 aprile 2021) Nella seconda tappa del Mondiale diE, prevista a Roma nel weekend del 10 e 11 aprile,diventa a tutti gli effetti protagonista del mondiale automobilistico con la. Il modello, infatti, ispirato da John Cooper Works, da questa gara scenderà ufficialmente in pista con il ruolo diCar per tutta la stagione 2021. Una vettura elettrica, di colore argento opaco, capace di accelerare da 0 a 100km/h in soli 6,7 secondi, che sarà pronta a intervenire ogni qualvolta la competizione dovesse richiederlo. Al volante, ci sarà Bruno Correia, classe 1977, che, dal 2014, ricopre la carica di pilotadella FIACar. Un debutto su pista he avviene a pochi giorni dal suo primo giro ...

Nella seconda tappa del campionato di Formula E, prevista a Roma nel weekend del 10 e 11 aprile,diventa a tutti gli effetti protagonista del mondiale automobilistico con la...Il campionato di Formula E sembra essere pronto ad accogliere una nuova, straordinaria Safety Car, stiamo parlando dellaPacesetter inspired by JCW, le cui voci sul suo arrivo erano insistenti ormai da tempo. Dunque, l'azienda inglese sembra aver messo a punto un veicolo ad emissioni zero senza rinunciare ...La MINI Electric Pacesetter entrerà in azione per la prima volta a Roma il 10 aprile 2021 in occasione del secondo evento (Gara 3) della Formula E ...