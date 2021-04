Michel: “Con Erdogan situazione deplorevole ma ho scelto di non peggiorarla” (Di giovedì 8 aprile 2021) Michel Il presidente del Consiglio europeo si è detto “dispiaciuto” a seguito dell’episodio verificatosi ad Ankara. Durante la visita dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza sedia. Michel “dispiaciuto per due motivi” Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si è detto “dispiaciuto per due motivi“: “in primo luogo, di aver dato l’impressione che sia stato indifferente alla goffaggine del protocollo nei confronti di Ursula. Tanto più che sono onorato di partecipare a questo progetto europeo, di cui due grandi Istituzioni su quattro sono guidate da donne, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde. E sono anche orgoglioso che una donna, la prima nella storia, mi sia successa come Primo Ministro del Belgio“. Ha aggiunto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 aprile 2021)Il presidente del Consiglio europeo si è detto “dispiaciuto” a seguito dell’episodio verificatosi ad Ankara. Durante la visita dal presidente turco Recep Tayyip, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è rimasta senza sedia.“dispiaciuto per due motivi” Il presidente del Consiglio europeo, Charles, si è detto “dispiaciuto per due motivi“: “in primo luogo, di aver dato l’impressione che sia stato indifferente alla goffaggine del protocollo nei confronti di Ursula. Tanto più che sono onorato di partecipare a questo progetto europeo, di cui due grandi Istituzioni su quattro sono guidate da donne, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde. E sono anche orgoglioso che una donna, la prima nella storia, mi sia successa come Primo Ministro del Belgio“. Ha aggiunto il ...

Advertising

ilfoglio_it : I protocolli e l'indignazione permanente non c'entrano nulla. Sarebbe stato un messaggio molto potente per l'Europa… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen, Michel: 'Con Erdogan situazione sconfortante e deplorevole'. Il presidente del Consiglio europeo: 'A… - RaiNews : 'Non è questione solo di machismo, si tratta di uno sgarbo diplomatico e politico. Da Michel mancanza di spirito im… - milakato_fix : Io non ce l'ho con Erdogan. Come potrei. Ce l'ho con chi stava accanto a Michel e non j'ha fatto lo sgambetto… - MaxFerrari : Gran scandalo per il #SofaGate, ma qual è la reazione degli illuminati di sinistra che reggono UE e media? Spalanca… -

Ultime Notizie dalla rete : Michel Con Protesta contro Erdogan alla Camera: Lorenzin lascia una sedia vuota per von der Leyen ... tanto che la Commissione europea ha dovuto annunciare nuovi contatti con la Turchia "per garantire ... E dure sono state le critiche anche al presidente del Consiglio Ue Charles Michel, accusato di non ...

Erdogan lascia von der Leyen senza sedia, la Turchia si difende ...del caso che si è aperto durante i colloqui ad Ankara tra il presidente turco e Charles Michel, uno ... che - ha rivendicato durante una conferenza stampa con l'omologo del Kuwait, Sheikh Ahmad Nasser ...

Michel: "Con Erdogan situazione deplorevole ma ho scelto di non peggiorarla" AGI - Agenzia Italia Turchia-Ue: ministro Cavusoglu, disposizione sedute organizzata in accordo con Bruxelles (2) Il caso, ribattezzato dalla stampa "Sofagate", ha suscitato molte critiche in Europa, non solo nei confronti del presidente turco ...

Lo stolto guarda il dito E chissà che i bifolchi non siano solo quelli che vengono colti in fallo, chissà che non si stia guardando il dito Del resto chi è povero di contenuti ha sempre bisogno di simboli per non apparire vuo ...

... tanto che la Commissione europea ha dovuto annunciare nuovi contattila Turchia "per garantire ... E dure sono state le critiche anche al presidente del Consiglio Ue Charles, accusato di non ......del caso che si è aperto durante i colloqui ad Ankara tra il presidente turco e Charles, uno ... che - ha rivendicato durante una conferenza stampal'omologo del Kuwait, Sheikh Ahmad Nasser ...Il caso, ribattezzato dalla stampa "Sofagate", ha suscitato molte critiche in Europa, non solo nei confronti del presidente turco ...E chissà che i bifolchi non siano solo quelli che vengono colti in fallo, chissà che non si stia guardando il dito Del resto chi è povero di contenuti ha sempre bisogno di simboli per non apparire vuo ...