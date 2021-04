M5S | addio a Rousseau | arriva piattaforma del Movimento | staff scelto da Grillo

(Di giovedì 8 aprile 2021) L’all’associazione, con il divorzio del M5S, ormai sembra solo questione di ore. A quanto apprende l’Adnkronos, la settimana prossima verrà dato un incarico formale per la realizzazione di una nuova, proprietà del M5S e nuova base della ‘democrazia diretta’ professata dal. Ad occuparsene saranno 4-5 persone, individuate da Beppein persona. Uno-due mesi per realizzare la nuova creatura che prenderà il posto di, ma che, questa è l’idea per tagliare i ponti con il passato, sarà un patrimonio del M5S. Restando nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida delin futuro, da qui al 2050, per dirla alla.La nuovaavrebbe un costo iniziale stimato di ...

Ultime Notizie dalla rete : M5S addio

Il M5s lo insegna, con i soli no non si campa ... soprattutto da atteggiamenti di questo tipo». Ma a Trento è avvenuto un addio anche in consiglio comunale. Daniele Demattè ha tradito Salvini per ...