Lombardia in zona arancione da lunedì 12 Aprile? I dati

Per il Presidente Fontana i dati indicano la possibilità per la Lombardia di passare in zona arancione: lo chiede (anche) il tessuto economico della Regione "I dati che abbiamo fornito alla cabina di regia a Roma vanno in questa direzione: chiederò che si passi in zona arancione". Lo afferma il Governatore Attilio Fontana che spinge per l'allentamento delle restrizioni in Lombardia dal prossimo 12 Aprile. Ed in effetti tutte le evidenze convergono: l'incidenza dei casi è da qualche giorno minore della soglia considerata di rischio dei 250 positivi, l'Rt si attestava ieri attorno allo 0,76% ed anche la pressione sugli ospedali (dove ricoveri e dimissioni appaiono bilanciati) sembra essersi allentata, sebbene ci sia la massima ...

