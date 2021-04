La grande sfida del futuro sarà proteggere la finanza dagli attacchi informatici (Di giovedì 8 aprile 2021) Al netto delle differenze rilevate nella relazione fra mondo dei dati e finanza, è chiaro che i due ambiti hanno certamente diversi punti di contatto. Un elemento fondante per entrambi è la fiducia. Il concetto di trust interseca dati e finanza sia a livello generale che individualmente. Un primo esempio di riferimento ovvio sono gli effetti delle crisi di fiducia nel settore finanziario; altrettanto importanti i casi di crisi di fiducia per alcuni Bigtech (Facebook su tutti). La fiducia, in finanza, è la risultante di un complesso di fattori, fra cui stabilità finanziaria, reputazione, sicurezza. Per brevità di esposizione, mi soffermerò qui sull’aspetto della sicurezza. Cominciamo col dire che cybersecurity non equivale a sicurezza informatica. Si tratta di un concetto assai più ampio, che tiene conto delle mutate condizioni di ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 8 aprile 2021) Al netto delle differenze rilevate nella relazione fra mondo dei dati e, è chiaro che i due ambiti hanno certamente diversi punti di contatto. Un elemento fondante per entrambi è la fiducia. Il concetto di trust interseca dati esia a livello generale che individualmente. Un primo esempio di riferimento ovvio sono gli effetti delle crisi di fiducia nel settore finanziario; altrettanto importanti i casi di crisi di fiducia per alcuni Bigtech (Facebook su tutti). La fiducia, in, è la risultante di un complesso di fattori, fra cui stabilità finanziaria, reputazione, sicurezza. Per brevità di esposizione, mi soffermerò qui sull’aspetto della sicurezza. Cominciamo col dire che cybersecurity non equivale a sicurezza informatica. Si tratta di un concetto assai più ampio, che tiene conto delle mutate condizioni di ...

