Jill Biden da discutere per il look audacemente rock

Advertising

EnricoAncillott : RT @laltrodiego: Ricordate le critiche a Melania Trump perchè, secondo i soloni dell'informazione, doveva imparare la diplomazia dell'abito… - ErasmoPartenope : RT @laltrodiego: Ricordate le critiche a Melania Trump perchè, secondo i soloni dell'informazione, doveva imparare la diplomazia dell'abito… - FranciNurse : RT @laltrodiego: Ricordate le critiche a Melania Trump perchè, secondo i soloni dell'informazione, doveva imparare la diplomazia dell'abito… - VizTheWiz2 : RT @laltrodiego: Ricordate le critiche a Melania Trump perchè, secondo i soloni dell'informazione, doveva imparare la diplomazia dell'abito… - nieddupierpaolo : RT @laltrodiego: Ricordate le critiche a Melania Trump perchè, secondo i soloni dell'informazione, doveva imparare la diplomazia dell'abito… -

Ultime Notizie dalla rete : Jill Biden

Quest'ultimi sono rimasti stupiti quando hanno visto, nella giornata di ieri mercoledì 7 aprile, scenderedall'Air Force One di ritorno da un volo in California . Il look, completamente ...ha 69 anni portati molto bene e nel suo abbigliamento, dopo tutto, non si ravvisava nessun elemento di polemica. Al massimo uno stile di non facile interpretazione. Inevitabilmente ...Qualcun altro è andato oltre affermando che Jill Biden non ha più l’età per certe mise. La first lady americana, 69 anni, è stata fotografata mentre scendeva dall’Air Force One di ritorno da un volo i ...Audace e coraggiosa, a 69 anni Jill Biden ha sceso le scale dell'Air Force One con un look che sta facendo molto chiacchierare.