Isola dei Famosi, dopo Kostner e Marchetti arrivano altre due naufraghe: spuntano i nomi Tittocchia e Ferrara (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilary Blasi e gli autori dell‘ Isola dei Famosi sembrano essere sicuri e certi di voler andare a rinforzare ulteriormente la rosa dei naufraghi che si trovano ora alle Honduras. Sebbene questa settimana dovremo fare a meno della puntata del giovedì sera, salta a causa di Supervivientes, arrivano indiscrezioni su quelle che sembrano essere le due nuove naufraghe in arrivo ed ebbene sì, un’altra decisione tutta al femminile. Isola dei Famosi, in arrivo altre due nuove naufraghe? “Cosa si deve fare per essere eliminati da quest’Isola“, scherzava Tommaso Zorzi notando come, anche dopo l’eliminazione, a tutti i naufraghi sinora sia stata data la doppia possibilità di rimanere in gioco accettando di restare su un ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilary Blasi e gli autori dell‘deisembrano essere sicuri e certi di voler andare a rinforzare ulteriormente la rosa dei naufraghi che si trovano ora alle Honduras. Sebbene questa settimana dovremo fare a meno della puntata del giovedì sera, salta a causa di Supervivientes,indiscrezioni su quelle che sembrano essere le due nuovein arrivo ed ebbene sì, un’altra decisione tutta al femminile.dei, in arrivodue nuove? “Cosa si deve fare per essere eliminati da quest’“, scherzava Tommaso Zorzi notando come, anchel’eliminazione, a tutti i naufraghi sinora sia stata data la doppia possibilità di rimanere in gioco accettando di restare su un ...

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - BITCHYFit : Honduras, Isola dei Famosi, giorno 24: Miryea ha appena scoperto che i pitoni non possono volare. #Isola - salemizzato : uno dei motivi per cui non potrei mai fare l'isola -