"Io c'ho la camorra! Tu dove ca*** vai?". Terremoto, arrestata Anna Bettozzi: la più orribile delle accuse, ecco chi trema (Di giovedì 8 aprile 2021) Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, è stata arrestata insieme ad altre 22 persone per aver partecipato a una maxievasione fiscale di oltre 185 milioni di euro. Per l'imprenditrice, cantante e ballerina le accuse sono molteplici, tutte molto pesanti: si va dall'associazione a delinquere e dalle dichiarazioni fraudolente fino a diversi reati di natura tributaria, tra i quali riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e rivelazioni di segreto. Il tutto con l'aggravante di aver agevolato tre clan camorristici. L'operazione che ha preso il nome di “Petrolmafie Spa” è stata condotta dalle Procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria: nel complesso sono stati sequestrati beni, società, conti correnti e denaro contante per circa un miliardo; in manette ci sono finite settanta persone. Tra le numerose ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021), in arte Ana Bettz, è statainsieme ad altre 22 persone per aver partecipato a una maxievasione fiscale di oltre 185 milioni di euro. Per l'imprenditrice, cantante e ballerina lesono molteplici, tutte molto pesanti: si va dall'associazione a delinquere e dalle dichiarazioni fraudolente fino a diversi reati di natura tributaria, tra i quali riciclaggio, autoriciclaggio, corruzione e rivelazioni di segreto. Il tutto con l'aggravante di aver agevolato tre clan camorristici. L'operazione che ha preso il nome di “Petrolmafie Spa” è stata condotta dalle Procure di Roma, Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria: nel complesso sono stati sequestrati beni, società, conti correnti e denaro contante per circa un miliardo; in manette ci sono finite settanta persone. Tra le numerose ...

Advertising

IpaziaHatesEU : @Batmoon7 @Adm_Ackbar_1983 @EnricoLetta Nel resto d’Italia era lo stesso. Dove c’è mafia o camorra il problema sono… - nimatdue : @LelloPinto Guarda caro amico penso proprio che l'idiota e forse anche ignorante sei tu se non sai che fu la camorr… - Chribuzz1 : A me fanno impazzire I poliziotti di #Napoli che disperdono i bambini nei parchi. Cioè capito? A Napoli! Con la cam… - m_dicataldo : @fedepermu @PrimeVideoIT Occhio che a quanto pare c'è pure la versione tedesca, sbirciavo ieri. In cui uno dice all… - DicensoLeopoldo : @ZZiliani Prega san Gennaro o la tua cara Camorra che sia così, altrimenti non hai dove nasconderti. Mendecatto -