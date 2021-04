In Jugoslavia non siamo stati brava gente (Di giovedì 8 aprile 2021) Da una circolare del generale Mario Roatta : "Il trattamento da fare ai partigiani non deve essere dettato dalla formula: "dente per dente" bensì da quella "testa per dente" Si sappia bene che eccessi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Da una circolare del generale Mario Roatta : "Il trattamento da fare ai partigiani non deve essere dettato dalla formula: "dente per dente" bensì da quella "testa per dente" Si sappia bene che eccessi ...

Ultime Notizie dalla rete : Jugoslavia non In Jugoslavia non siamo stati brava gente Dagli italiani, che in Jugoslavia non furono da meno dei loro alleati tedeschi; dalle altre milizie in combattimento: i nazionalisti serbi , quelli croati , i partigiani comunisti, organizzati come ...

I Balcani agli Oscar Prima della caduta del Muro di Berlino si erano spartite qualche nomination Jugoslavia e Grecia, ... durante un concerto, si sviluppò un incendio nel club Collective di Bucarest , che non disponeva di ...

In Jugoslavia non siamo stati brava gente QUOTIDIANO.NET “A ferro e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43”, la mostra virtuale "A ferro e fuoco. L’occupazione italiana della Jugoslavia 1941-43" è il titolo della mostra virtuale curata dal prof. Raoul Pupo ...

In Jugoslavia non siamo stati brava gente Le atrocità di tutte le parti in campo: dai fascisti ai partigiani di Tito. Una mostra documenta i crimini compiuti dal nostro esercito tra il ’41 e il ’43 ...

