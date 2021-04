“In 15 anni non era mai successo”. Colpo di scena all’Isola dei Famosi: la notizia arriva direttamente in spiaggia (Di giovedì 8 aprile 2021) Daniela Martani abbandona definitivamente l’Isola dei Famosi. Mentre Elisa Isoardi accetta di rimanere su Playa Esperanza. Questo il verdetto della puntata di lunedì sera dell’Isola dei Famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi ha visto anche l’arrivo di due nuove concorrenti: la campionessa olimpionica Isolde Kostner e la modella Beatrice Marchetti. In nomination Drusilla Gucci e Andrea Cerioli. Nel corso del collegamento di ieri, Ilary ha spiegato alle due naufraghe eliminate l’esistenza di un’altra isola, chiedendogli se se la sentivano di restare. Daniela Martani si è mostrata sin da subito molto restia alla domanda e non se l’è sentita di proseguire la sua avventura perché stremata e sente il bisogno di tornare a casa. Elisa, al contrario, ha accettato la proposta e ha deciso di continuare la sua Isola su Playa Esperanza.



