(Di giovedì 8 aprile 2021) Ildiarre. Il neuropsichiatra èaccusato da una– Ildiarrecondisu una. Come riportato dal Corriere della Sera, il neuropsichiatra è finito in manette dopo la denuncia di una sua. Le indagini sono in corso e nei prossimi giorni ci saranno importanti novità. La misura cautelare è scattata il 30 marzo e l’uomo ègià ascoltato dagli inquirenti. Il professionista ha deciso di raccontare la ...

HuffPostItalia : Arrestato medico accusato di violenza sessuale, è fratello di Pietro Grasso - fanpage : Marcello Grasso è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale su una paziente - Adriano07883742 : RT @SecolodItalia1: Violenza sessuale, arrestato il fratello dell’ex-presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso - news_mondo_h24 : Il fratello di Pietro Grasso è stato arrestato a Palermo. L’accusa è di violenza sessuale su una paziente - pinkdor74 : RT @SecolodItalia1: Violenza sessuale, arrestato il fratello dell’ex-presidente del Senato e magistrato Pietro Grasso -

Ultime Notizie dalla rete : fratello Pietro

... è pronta a lanciarsi in questa nuova avventura televisiva dopo aver partecipato al primo Grandevip (quello a cui presero parte anche Malglioglio e Carmen Di) e alla penultima ...per chiedere chiarezza e giustizia nello specifico sono stati i familiari diFacchin, 76 ... per la riabilitazione necessaria dopo le dimissioni dal nosocomio, ha ricoverato ilpresso l'...Pietro Pulizzi era sposato precedentemente con Anna Corona e aveva deciso di mettere fine al matrimonio per iniziare una nuova vita con la nuova compagna Piera e la figlia Denise. Il fratello maggiore ...Nuova tappa del processo "Decima Azione" che si sta svolgendo con il rito ordinario a Foggia. Alla sbarra 4 imputati ...