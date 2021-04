Covid, Sandra Milo in piazza con gli autonomi e le partite Iva (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ci hanno levato tanti diritti, ma non il diritto di piangere per la disperazione, per la gente che non ha da mangiare, da pagare l’affitto, le bollette. Io la notte non riesco a dormire pensando a queste cose, è terribile”. C’è anche Sandra Milo in piazza del Popolo, a Roma, per manifestare con gli autonomi e le partite Iva contro le restrizioni del governo. ror/sat/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 aprile 2021) “Ci hanno levato tanti diritti, ma non il diritto di piangere per la disperazione, per la gente che non ha da mangiare, da pagare l’affitto, le bollette. Io la notte non riesco a dormire pensando a queste cose, è terribile”. C’è ancheindel Popolo, a Roma, per manifestare con glie leIva contro le restrizioni del governo. ror/sat/mrv su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Covid, Sandra Milo in piazza con gli autonomi e le partite Iva - larsson_sandra : RT @giorgio_galvani: Fra Danilo Pax, è il nome scelto dall’allevatore di Assisi, Sergio Carfagna, per il puledro nato oggi in memoria dell’… - AndreaGressani : @Riccardi_FVG @M_Fedriga @Petiziol @SergioBini68 @Sandra_Savino @GibelliTiziana @alessiarosolen @SebastianoCall2… - sandra_03_ : RT @vitcastagna: Amica: pranzo pasquale in 12. Io: due cugini appena estubati, fratello con polmonite interstiziale, cognata ricoverata d'u… - oggitreviso : La storia di Sandra: “Papà ricoverato per Covid, mio fratello disabile isolato con mia sorella”… -