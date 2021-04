Covid, il fratello di Maradona in terapia intensiva: le sue condizioni (Di giovedì 8 aprile 2021) Anche il fratello del compianto Maradona colpito dal Covid: Lalo finisce in terapia intensiva e ora preoccupano le sue condizioni. Il Covid continua la sua “cavalcata” senza risparmiare chi incontra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 8 aprile 2021) Anche ildel compiantocolpito dal: Lalo finisce ine ora preoccupano le sue. Ilcontinua la sua “cavalcata” senza risparmiare chi incontra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

brunotortorell1 : RT @saryxs87: Questa mattina è morto il fratello di mio zio, neanche sessant'anni, per un tumore scoperto 4 mesi fa. Scoperto 4 mesi fa e… - walterdariz : RT @saryxs87: Questa mattina è morto il fratello di mio zio, neanche sessant'anni, per un tumore scoperto 4 mesi fa. Scoperto 4 mesi fa e… - Keplero57 : RT @saryxs87: Questa mattina è morto il fratello di mio zio, neanche sessant'anni, per un tumore scoperto 4 mesi fa. Scoperto 4 mesi fa e… - Roger85674604 : RT @saryxs87: Questa mattina è morto il fratello di mio zio, neanche sessant'anni, per un tumore scoperto 4 mesi fa. Scoperto 4 mesi fa e… - mariolinocalcin : RT @saryxs87: Questa mattina è morto il fratello di mio zio, neanche sessant'anni, per un tumore scoperto 4 mesi fa. Scoperto 4 mesi fa e… -