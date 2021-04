Covid-19, alunno della primaria positivo: chiude la scuola a Melizzano (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMelizzano (Bn) – È risultato positivo al Covid-19 un alunno frequentante la scuola primaria del plesso scolastico di Melizzano “S. D’Acquisto” a seguito di accertamento diagnostico effettuato con tampone naso-faringeo. A scriverlo in una nota è il sindaco Rossano Insogna che, in ottemperanza alle linee guida dell’I.S.S., chiude l’Istituto Scolastico “S. D’Acquisto” di Via Rimembranza nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 aprile 2021, per procedere alla sanificazione di tutte le aree utilizzate dall’alunno positivo e, in via precauzionale, tutti gli ambienti scolastici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – È risultatoal-19 unfrequentante ladel plesso scolastico di“S. D’Acquisto” a seguito di accertamento diagnostico effettuato con tampone naso-faringeo. A scriverlo in una nota è il sindaco Rossano Insogna che, in ottemperanza alle linee guida dell’I.S.S.,l’Istituto Scolastico “S. D’Acquisto” di Via Rimembranza nelle giornate di venerdì 9 e sabato 10 aprile 2021, per procedere alla sanificazione di tutte le aree utilizzate dall’e, in via precauzionale, tutti gli ambienti scolastici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

