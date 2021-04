Champions League | raffica di emozioni e gol nell’andata dei quarti

Advertising

OptaPaolo : 1 - #Vinícius Júnior è il primo classe 2000 ad aver trovato il gol nei quarti di finale di Champions League. Genera… - SkySport : ?? BAYERN-PSG 2-3 Risultato finale ? ? #Mbappé (3’) ? #Marquinhos (28’) ? #ChoupoMoting (37’) ? #Muller (60’) ?… - pisto_gol : Vinicius / Real Madrid (2000) M’Bappe / Psg (1998) Foden / ManchCity (2000) Mason Mount / Chelsea (1999) Il fut… - haykal_farid : @TheoHernandez @acmilan Alziamoci di nuovo, il nostro entusiasmo continua ad assicurarci un biglietto per la UEFA Champions League ???? - erasmo_europe : ????La necessità di una rivoluzione nella politica #Ue, verso una maggiore democratizzazione delle istituzioni conti… -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Attraverso le parole del ds Hasan Salihamidzic ai microfoni di Sky Deutsch in occasione del match tra Bayern Monaco e Psg valido per l'andata dei quarti di finale di, la società ...... la squadra olandese potrebbe vincere cinque sfide in competizioni europee di fila per la prima volta dal 1995, in quel caso in. In campionato sono a ben + 11 da Psv secondo ma con ...Colpo del Paris Saint-Germain che vince 3-2 in casa del Bayern Monaco, nell'andata dei quarti di finale di Champions League. Mbappè e Marquinhos fanno volare ...Guarda Basketball Champions League event: Banco di Sardegna Sassari - Brose Bamberg live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.