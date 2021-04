Cantalamessa Lega sulle riaperture | “Malcontento palpabile Ad approfittarne sarà la criminalità organizzata”

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il deputato dellaGianlucainterviene ai microfoni di iNews24.it sul tema delledelle attività commerciali dopo più di un anno di pandemia. Da un lato attacca l’ala più “rigida” del governo (“Non possiamo tenere ingessato il Paese per le posizioni ideologiche di qualcuno”) e dall’altro ricorda come, ad approfittare di questa situazione L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

PoliticaNewsNow : Carceri, Cantalamessa (Lega): “Indebolire 41 bis rende mafie più forti” - PoliticaNewsNow : Baby gang, Cantalamessa (Lega): 'Urge abbassamento imputabilità a 12 anni e aggravante logiche di branco'… - larampait : #Napoli. #GalleriaVittoria, #Cantalamessa: 'Città spezzata e non amministrata' -

Ultime Notizie dalla rete : Cantalamessa Lega

Polizia Penitenziaria

Così in una nota il segretario regionale Valentino Grant e i parlamentari campani della, Castiello, Grassi e Urraro.Per il segretario Enrico Letta, la'deve motivare la sua inversione a U su Draghi'. 'È come se ... ha detto durante l'omelia il predicatore della Casa pontificia, Raniero. Nella ...Articolo precedenteAumentano contagi in carcere: appello del Sappe a generale Figliuolo per priorità vaccinazioni a poliziotti e detenuti ..."L’ambiente e la montagna" è il tema lanciato per la XVI edizione di ColorAmbiente, il contest creativo promosso da Orim con il liceo artistico Cantalamessa di Macerata. "Siamo molto legati al ...