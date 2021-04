Astrazeneca | Remuzzi a La7 | “Complicazione rarissima | riguarda giovani non per forza donne Effetti collaterali minori di quelli di altri farmaci”

(Di giovedì 8 aprile 2021) “dei vaccini? Sonodi tuttidegli. Quanti muoiono all’anno in Inghilterra per l’aspirina? Circa 3mila. Il numero in Italia è analogo. In generale, glidei vaccini tali da provocare trombosi, come l’embolia polmonare, l’ictus, l’infarto, sono inferiori ache ci si potrebbe aspettare con”. Sono le parole pronunciate a “L’aria che tira” (La7) dal direttore scientifico dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe, che fa una doverosa premessa: “In pochissimo tempo abbiamo avuto dei vaccini che ci faranno uscire da questa situazione difficilissima. È una notizia straordinariamente positiva e da qui ...

sono_francesca : Sembra che il #COVID19 si possa addirittura curare con successo, se preso per tempo, a casa. E guarirne. E non inta… - MassimoChiaram7 : RT @lucadecarolis: Il prof Remuzzi ricorda che vaccinare, anche e innanzitutto con #AstraZeneca, salva la vita. E che medicinali di uso quo… - MamolkcsMamol : RT @ArmoniosiAccent: #Remuzzi 'Fare due dosi con un 'vaccino' diverso rende più immuni.' Abbiamo perso anche lui. #AstraZeneca #Pfizer #l… - ArmoniosiAccent : #Remuzzi 'Fare due dosi con un 'vaccino' diverso rende più immuni.' Abbiamo perso anche lui. #AstraZeneca #Pfizer #lariachetira - s_ruggeri79 : Sperimentazione tra prima e seconda dose #VaccinoAntiCovid con #AstraZeneca e #PfizerBiontech. Probabili benefici a… -

...che chi in Germania chi ha avuto la prima dose di una vaccinazionedovr passare per la seconda dosa ad un altro vaccino. Un'ipotesi non irragionevole secondo l immunologo Giuseppe...Il direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche "Mario Negri" ha risposto per un'ora e mezza alle curiosità degli studenti del Liceo Falcone: dal casoalle nuove prospettive di somministrazione in base a test in corso negli Usa.chi esegue la prima dose con un vaccino COVID-19 (Astrazeneca-Vaxzevria, Moderna o Pfizer) può fare la seconda con l’altro vaccino? Essendo iniziato da qualche mese, secondo Remuzzi «i risultati ...Di seguito il calendario aggiornato delle vaccinazioni per chi ha un'età compresa tra i 66 e i 69 anni:. 64-65 anni (anni di nascita 1956 e 1957): dalle ore 00:00 del 7 aprile. 66-67 anni (anni di nas ...