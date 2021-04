Altri 4,5 milioni per il rondò A4: due anni per completare i lavori, il punto sul progetto (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla carta vuole essere la soluzione ad uno dei nodi viabilistici più intricati della città. I lavori di riqualificazione del rondò all’uscita dell’A4 dovrebbero cominciare nella prima metà del 2022. Un cantiere complesso, che dovrebbe protrarsi per circa 26 mesi, con l’obiettivo di essere completato per la metà del 2024. Un’opera attesa. “Molto bene, dunque, che Regione Lombardia abbia deciso un ulteriore stanziamento di fondi per un cantiere importante, che si pone in collegamento con tutti gli Altri interventi che l’amministrazione comunale sta pianificando. Come l’intervento realizzato sulla rotatoria degli ex mangimi Moretti e quelli futuri del rondò delle valli legati alla riqualificazione dell’area ex OTE, quello di Pontesecco e alla nuova rotatoria tra via Carnovali e via Autostrada”. L’assessore alla Mobilità ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Sulla carta vuole essere la soluzione ad uno dei nodi viabilistici più intricati della città. Idi riqualificazione delall’uscita dell’A4 dovrebbero cominciare nella prima metà del 2022. Un cantiere complesso, che dovrebbe protrarsi per circa 26 mesi, con l’obiettivo di essere completato per la metà del 2024. Un’opera attesa. “Molto bene, dunque, che Regione Lombardia abbia deciso un ulteriore stanziamento di fondi per un cantiere importante, che si pone in collegamento con tutti gliinterventi che l’amministrazione comunale sta pianificando. Come l’intervento realizzato sulla rotatoria degli ex mangimi Moretti e quelli futuri deldelle valli legati alla riqualificazione dell’area ex OTE, quello di Pontesecco e alla nuova rotatoria tra via Carnovali e via Autostrada”. L’assessore alla Mobilità ...

NicolaMorra63 : '...spuntano altri 2 milioni su un conto a Lugano...'. Milioni in Svizzera come funghi... Scava scava cosa verrà f… - ldigiov : RT @GuiducciLuigi: I miei tre figli da oggi sono a scuola. Questo non mi impedisce di continuare ad essere incazzato per gli altri milioni… - Keynesblog : RT @laGigogin: 'I diritti non sono negoziabili' ha detto Ursula von der Leyen, mentre garantisce al sultano altri fondi per rinchiudere nei… - Fabienik : @GianricoCarof 4-milioni quelli dichiarati, altri 12 sommersi e sposati ...???? - Romina89256746 : RT @laGigogin: 'I diritti non sono negoziabili' ha detto Ursula von der Leyen, mentre garantisce al sultano altri fondi per rinchiudere nei… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri milioni Olimpiade, Berlino con Tel Aviv Altri tre anni e Hitler avrebbe invaso la Polonia dando inizio al conflitto mondiale. Una proposta ... Magari non in contemporanea con le competizioni in corso a Berlino, metropoli da 3 milioni e mezzo ...

L'Fmi chiede una patrimoniale Lascio che di poltrone si occupino altri'. Giorgia Meloni rivendica il posto per Adolfo Urso e ... Sono tornati in classe 5,6 milioni di studenti, pari ai due terzi del totale degli 8,5 milioni di ...

Comune, altri milioni in arrivo il Resto del Carlino AstraZeneca, Oxford sospende test sui bambini. Ema decide domani, possibili limiti di utilizzo Se l'Aifa dà una linea, la Germania un'altra, si fa confusione ... con la segnalazione ad oggi di 30 casi di eventi trombotici su oltre 18 milioni di somministrazioni effettuate. L'agenzia britannica ...

"Quello no, ne voglio un altro". Continuano a fioccare le rinunce E sono rimasti nell’hub cercando di convincere i medici a somministrare altri tipi di vaccino ... di questi dati ci sarebbero in frigorifero ancora da utilizzare oltre 2,8 milioni di dosi in tutto il ...

tre anni e Hitler avrebbe invaso la Polonia dando inizio al conflitto mondiale. Una proposta ... Magari non in contemporanea con le competizioni in corso a Berlino, metropoli da 3e mezzo ...Lascio che di poltrone si occupino'. Giorgia Meloni rivendica il posto per Adolfo Urso e ... Sono tornati in classe 5,6di studenti, pari ai due terzi del totale degli 8,5di ...Se l'Aifa dà una linea, la Germania un'altra, si fa confusione ... con la segnalazione ad oggi di 30 casi di eventi trombotici su oltre 18 milioni di somministrazioni effettuate. L'agenzia britannica ...E sono rimasti nell’hub cercando di convincere i medici a somministrare altri tipi di vaccino ... di questi dati ci sarebbero in frigorifero ancora da utilizzare oltre 2,8 milioni di dosi in tutto il ...