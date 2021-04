Volley, Playoff Superlega: Civitanova batte Trentino e vola in finale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Civitanova e Trentino si sono affrontate ancora nel quarto match valido per l’accesso alla finale Scudetto dei Playoff di Superlega. I ragazzi di coach Lorenzetti erano costretti a vincere per avere l’ultima possibilità di giocarsi lo Scudetto; i Cucinieri infatti conducevano la serie con 2 partite vinte contro 1 sola da parte dell’Itas. Partita combattuta tra Trentino e Civitanova, ma forse non come da aspettative; alla fine a trionfare è Civitanova, che batte Trentino 0-3 (19-25; 23-25; 23-25). Settima volta nella storia per la Lube Civitanova che raggiunge così Perugia alla finale Scudetto 2020/2021 di Superlega; i ragazzi di coach Lorenzetti entrano forse poco ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)si sono affrontate ancora nel quarto match valido per l’accesso allaScudetto deidi. I ragazzi di coach Lorenzetti erano costretti a vincere per avere l’ultima possibilità di giocarsi lo Scudetto; i Cucinieri infatti conducevano la serie con 2 partite vinte contro 1 sola da parte dell’Itas. Partita combattuta tra, ma forse non come da aspettative; alla fine a trionfare è, che0-3 (19-25; 23-25; 23-25). Settima volta nella storia per la Lubeche raggiunge così Perugia allaScudetto 2020/2021 di; i ragazzi di coach Lorenzetti entrano forse poco ...

