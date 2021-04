Valentina Ferragni soffre di insulino resistenza, le analisi non sono andate bene (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non è la prima volta che Valentina Ferragni parla dei suoi problemi di salute, quelli che temeva notando che per lei è sempre più difficile perdere peso. L’esito delle ultime analisi hanno confermato la patologia, l’insulino resistenza, purtroppo in una forma anche più grave del previsto. E’ stata bravissima la dottoressa a cui si è affidata, ha scoperto un problema a cui non tutti i medici giungono. Valentina Ferragni è preoccupata ma resta ottimista, deve solo cambiare abitudini alimentari e lo sta già facendo. Non è solo un problema di peso ma soprattutto di salute, questa patologia potrebbe portare anche al diabete mellito di tipo B quindi a problemi ancora più seri. Valentina Ferragni: “DIAMO INIZIO A UNA NUOVA VITA” La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non è la prima volta cheparla dei suoi problemi di salute, quelli che temeva notando che per lei è sempre più difficile perdere peso. L’esito delle ultimehanno confermato la patologia, l’, purtroppo in una forma anche più grave del previsto. E’ stata bravissima la dottoressa a cui si è affidata, ha scoperto un problema a cui non tutti i medici giungono.è preoccupata ma resta ottimista, deve solo cambiare abitudini alimentari e lo sta già facendo. Non è solo un problema di peso ma soprattutto di salute, questa patologia potrebbe portare anche al diabete mellito di tipo B quindi a problemi ancora più seri.: “DIAMO INIZIO A UNA NUOVA VITA” La ...

Advertising

Leaderdelsettor : RT @HuffPostItalia: Valentina Ferragni: 'Ho fatto le analisi, non sono andate bene: ho scoperto di soffrire di insulinoresistenza' https://… - HuffPostItalia : Valentina Ferragni: 'Ho fatto le analisi, non sono andate bene: ho scoperto di soffrire di insulinoresistenza' - Italia_Notizie : Valentina Ferragni: “Le analisi non sono andate bene. Ho una patologia che si chiama l’insulino resistenza” - FQMagazineit : Valentina Ferragni: “Le analisi non sono andate bene. Ho una patologia che si chiama l’insulino resistenza” - zazoomblog : La confessione di Valentina Ferragni: Ho una patologia - #confessione #Valentina #Ferragni: -