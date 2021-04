Uomini e donne oggi, 7 aprile: Giacomo, problemi con Carolina e Martina (Di mercoledì 7 aprile 2021) oggi (7 aprile) è andata in onda una nuova puntata di Uomini e donne, si tratta della prima parte di registrazione del 28 marzo. Si inizia dal tronista Giacomo, perché la sua corteggiatrice Carolina lamenta il fatto che dia maggiori attenzioni alla rivale Martina. Giacomo si difende dicendo di aver notato che Carolina si è dimostrata fredda nella scorsa puntata, dato che non ha espresso le perplessità che invece sta dicendo oggi. La ragazza sostiene che, quando arriva una nuova corteggiatrice, il tronista la lascia sempre a casa, mentre porta in esterna Martina. Leggi anche: Uomini e donne anticipazioni: GEMMA di nuovo delusa, ecco da chi e chi la ... Leggi su tvsoap (Di mercoledì 7 aprile 2021)(7) è andata in onda una nuova puntata di, si tratta della prima parte di registrazione del 28 marzo. Si inizia dal tronista, perché la sua corteggiatricelamenta il fatto che dia maggiori attenzioni alla rivalesi difende dicendo di aver notato chesi è dimostrata fredda nella scorsa puntata, dato che non ha espresso le perplessità che invece sta dicendo. La ragazza sostiene che, quando arriva una nuova corteggiatrice, il tronista la lascia sempre a casa, mentre porta in esterna. Leggi anche:anticipazioni: GEMMA di nuovo delusa, ecco da chi e chi la ...

