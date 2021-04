Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 7/04/21 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Puntate come quella odierna rendono estremamente palese l’UNICA GRANDE VERITA’ del Trono over: senza Tina Cipollari i momenti dedicati a Gemma Galgani non hanno una minch*a di senso d’esistere. Zero. Nada. Nein. Quando a Uomini e Donne scende il led ed appare Gemmona intenta a lacrimare a secco nel backstage mi crollano le pelotas honduregne con una rapidità che nemmeno Frank Matano quando a Lol: Chi ride è fuori cerca di fuggire dall’ironia altrui, e si riattivano solo quando Tina parte con la sua sarcastica invettiva contro la rinomata falsità della dama. Quando la Cipollari è assente ‘ste puntate non s’affrontano proprio. No Tina, no party. Solo NOIA MORTALE. Perché davvero sentire la Galgani dire che si è sentita presa in giro da quel Riccardo che dopo UNA SOLA SETTIMANA ha preferito chiudere senza tirarla inutilmente lunga, visto che non gli era ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Puntate come quella odierna rendono estremamente palese l’UNICA GRANDE VERITA’ del Trono over: senza Tina Cipollari i momenti dedicati a Gemma Galgani non hanno una minch*a di senso d’esistere. Zero. Nada. Nein. Quando ascende il led ed appare Gemmona intenta a lacrimare a secco nel backstage mi crollano le pelotas honduregne con una rapidità che nemmeno Frank Matano quando a Lol: Chi ride è fuori cerca di fuggire dall’ironia altrui, e si riattivano solo quando Tina parte con la sua sarcastica invettiva contro la rinomata falsità della dama. Quando la Cipollari è assente ‘ste puntate non s’affrontano proprio. No Tina, no party. Solo NOIA MORTALE. Perché davvero sentire la Galgani dire che si è sentita presa in giro da quel Riccardo che dopo UNA SOLA SETTIMANA ha preferito chiudere senza tirarla inutilmente lunga, visto che non gli era ...

