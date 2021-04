Traffico Roma del 07-04-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate l’ascolto Sofia Aurelia rallentamenti in direzioneper lavori tra l’uscita per via Pio Spezi e il raccordo anulare sul raccordoormai scorrevole Ovunque tutto anche sul tratto Urbano della A24generalmente scorrevoli anche in città dove Tuttavia due incidenti stanno causando qualche difficoltà per la circolazione troviamo Infatti rallentamenti per incidente su via Appia direzioneall’altezza del Ippodromo delle Capannelle lentamente per l’incidente anche su via dell’Acqua Acetosa Ostiense in entrambi i sensi di marcia all’altezza di via Cavour chiudiamo ricordando che Leo Sono in corso i preparativi per il Gran Premio di Formula per Molte strade del quartiere la viabilità è cambiata e molte di esse sono chiusa al ...