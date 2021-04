Tennis, Lorenzo Musetti ottiene una wild card per il Masters1000 di Montecarlo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Tennis italiano può sorridere in questo momento storico. La finale di domenica di Jannik Sinner al Masters1000 di Miami, poi persa contro Hubert Hurkacz, è solo il primo grande risultato di un 2021 che sembra possa regalare parecchie soddisfazioni ai nostri colori. Negli ultimi tempi sta emergendo anche la stella di Lorenzo Musetti, capace di arrivare fino al penultimo atto sul cemento di Acapulco e che ieri, sul rosso di Cagliari, ha rifilato una sonorissima lezione al più esperto Dennis Novak. E anche le alte sfere del Tennis internazionale stanno mettendo gli occhi sul talentuoso ragazzo di Carrara. Secondo quanto riferito dal profilo Twitter ufficiale della FederTennis, il 19enne ha ricevuto ufficialmente una wild card per il ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilitaliano può sorridere in questo momento storico. La finale di domenica di Jannik Sinner aldi Miami, poi persa contro Hubert Hurkacz, è solo il primo grande risultato di un 2021 che sembra possa regalare parecchie soddisfazioni ai nostri colori. Negli ultimi tempi sta emergendo anche la stella di, capace di arrivare fino al penultimo atto sul cemento di Acapulco e che ieri, sul rosso di Cagliari, ha rifilato una sonorissima lezione al più esperto Dennis Novak. E anche le alte sfere delinternazionale stanno mettendo gli occhi sul talentuoso ragazzo di Carrara. Secondo quanto riferito dal profilo Twitter ufficiale della Feder, il 19enne ha ricevuto ufficialmente unaper il ...

Advertising

Moixus1970 : RT @OA_Sport: Tennis, Lorenzo #Musetti ottiene una wild card per il Masters1000 di #Montecarlo - OA_Sport : Tennis, Lorenzo #Musetti ottiene una wild card per il Masters1000 di #Montecarlo - AlbertoSimeone2 : RT @federtennis: Wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis - apicella57 : RT @federtennis: Wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis - Luca21013415 : RT @federtennis: Wild card per Lorenzo #Musetti nel Masters 1000 di Monte-Carlo! #stayFIT #tennis -