Sì alle trivelle nell’Adriatico e a terra | ecco la transizione ecologica di Cingolani e Draghi

Leggi su ilparagone

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il cosiddetto “Green new deal” italiano parte nel segno delle. Come nella contraddizioni più tipiche del nostro Paese, dopo che i 5Stelle avevano esultato a gran voce per aver ottenuto dala creazione del ministero della “” (ministero che poi non è andato comunque a un grillino),spuntare i primi provvedimenti del nuovo corso targato. Verrebbe da dire: lo aveva promesso e lo ha fatto. Almeno la coerenza gli va riconosciuta. E così tornano le, ine in mare. E tornano alla mente anche le parole del ministro Robertoche in un’intervista all’Eni del 2018 (ripresa da Domani) diceva: “In questo momento il gas è uno dei mali minori”. E così è partito il suo mandato, ...