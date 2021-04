Sassuolo, Carnevali: «Chi critica capisce poco. Abbiamo fatto la cosa giusta» (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della gara contro l’Inter. Le sue parole L’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della gara contro l’Inter. Le sue parole. CRITICHE – «A dire il vero Abbiamo ricevuto più consensi per critiche. Chi critica capisce poco. Abbiamo fatto la cosa giusta. Abbiamo fatto la cosa che avrebbero dovuto fare tutti». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’amministratore delegato delGiovanniha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della gara contro l’Inter. Le sue parole L’amministratore delegato delGiovanniha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della gara contro l’Inter. Le sue parole. CRITICHE – «A dire il veroricevuto più consensi per critiche. Chilalache avrebbero dovuto fare tutti». Leggi su Calcionews24.com

