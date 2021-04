RomAil | al fianco pazienti oncoematologici Policlinico Umberto I

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma – “Icon tumore del sangue in trattamento presso l’Ematologia delI di Roma riceveranno la seconda dose di vaccino anti Covid-19, sabato 10 e domenica 11 aprile presso l’Istituto Eastman (Viale Regina Elena, 287/b).” “La sezione di Roma dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma sara’ presente anche in questa occasione per manifestare la vicinanza aie ai loro familiari in un momento cosi’ significativo della loro vita; la vaccinazione anti Covid-19 e’ infatti un avvenimento fondamentale per iematologici, considerata la loro particolare situazione di fragilita’.” “I volontari dell’Associazione omaggeranno tutti ivaccinati, una piccola piantina fiorita, simbolo di speranza e rinascita”, si legge in ...