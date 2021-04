Riapertura scuole, Floridia: “Il ritorno non determina un aumento dei rischi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da questa mattina, mercoledì 7 aprile, sono tornati in classe 5,6 milioni di studenti. Di nuovo seduti ai banchi, nelle aule scolastiche, per seguire le lezioni in presenza, anche se in zona rossa. Si tratta di quasi il 66% degli 8,5 milioni degli iscritti nelle scuole statali e paritarie, in pratica 2 su 3. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) Da questa mattina, mercoledì 7 aprile, sono tornati in classe 5,6 milioni di studenti. Di nuovo seduti ai banchi, nelle aule scolastiche, per seguire le lezioni in presenza, anche se in zona rossa. Si tratta di quasi il 66% degli 8,5 milioni degli iscritti nellestatali e paritarie, in pratica 2 su 3. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Scuola: mobilitazioni chiedono riaprire anche le superiori Oggi, primo giorno di scuola dopo le vacanze pasquali, riprendono le mobilitazioni di protesta davanti alle scuole per chiedere la riapertura di tutti gli istituiti scolastici, in presenza, sicurezza e continuità, in diverse città, tra cui Milano, Firenze, Pisa, Faenza. Il Comitato Priorità alla scuola ...

Riapertura scuole, oggi in classe 2 studenti su 3 Riaprono le scuole, per molti studenti oggi è il giorno del ritorno in classe. Da oggi saranno quasi 5,6 milioni ... Le regioni più interessate dalla riapertura in presenza sono la Lombardia con 785.910 ...

Renzi: "L'addio alla politica è il sogno dei miei avversari. Mi dispiace deluderli" Pensiamo ai vaccini, alle graduali riaperture di scuole, teatri, ristoranti, bar. Sono temi più seri del futuro di Conte o di Di Maio”. Ma le amministrative incombono e allora la richiesta che è stata ...

La riapertura delle scuole nel Lodigiano e nel Sudmilano VIDEO La scuola riapre in presenza, di nuovo. Oggi torneranno tra i banchi circa 5,6 milioni di alunni, sei su dieci degli 8,5 milioni iscritti in statali e paritarie. Tra loro, sono 2,7 milioni i più ...

