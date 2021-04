Registro elettronico hackerato: disagi in tante scuole italianeHDblog.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi sono tornati in classe circa 5,6 milioni di alunni italiani, dopo le chiusure legate all’emergenza sanitaria, ma il rientro non è stato esente da problemi. Durante il weekend pasquale infatti Axios ha subìto un attacco informatico che ha reso impossibile accedere al Registro elettronico. Axios fornisce questo importante strumento digitale ad un gran numero di scuole italiane – si stima che lo utilizzino il 40% degli istituti – che da sabato scorso si sono trovate impossibilitate ad utilizzarlo. Il problema è in via di risoluzione, ma ci vorranno ancora diverse ore prima di ripristinare la piena funzionalità. Con l’ultimo aggiornamento Axios prevede che tutto tornerà operativo entro la mattinata di domani. Da sapere: il Registro elettronico è stato introdotto nel 2012, è uno ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Oggi sono tornati in classe circa 5,6 milioni di alunni italiani, dopo le chiusure legate all’emergenza sanitaria, ma il rientro non è stato esente da problemi. Durante il weekend pasquale infatti Axios ha subìto un attacco informatico che ha reso impossibile accedere al. Axios fornisce questo imporstrumento digitale ad un gran numero diitaliane – si stima che lo utilizzino il 40% degli istituti – che da sabato scorso si sono trovate impossibilitate ad utilizzarlo. Il problema è in via di risoluzione, ma ci vorranno ancora diverse ore prima di ripristinare la piena funzionalità. Con l’ultimo aggiornamento Axios prevede che tutto tornerà operativo entro la mattinata di domani. Da sapere: ilè stato introdotto nel 2012, è uno ...

Advertising

disinformatico : Il Registro Elettronico delle scuole italiane è kaputt per ransomware - disinformatico : Il Registro Elettronico usato da molte scuole italiane è kaputt: attacco ransomware - repubblica : Attacco hacker per Axios, rientro a scuola senza registro elettronico - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Disagi informatici nel giorno del rientro a scuola con le lezioni presenza. Il registro elettronico, fuori uso per un att… - FI_Toscana : La responsabile del Dipartimento Università e formazione professionale di @forza_italia Toscana Elisa Amato, insiem… -