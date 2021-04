Portobello Road sparirà? I mercatini delle pulci temono la Brexit

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Idipotrebbero sparire per colpa della. I commercianti inglesi erano soliti scovare le anticaglie riproposte sui loro banconi in soffitte impolverate in Francia, da venditori di antiquariato di fiducia che raggiungevano con i loro furgoni, transitando sul Canale della Manica. Il trasporto potrebbe però essere adesso ostacolato dalla nuova documentazione richiesta alla frontiera dai doganieri, che li obbligherebbe a etichettare ogni oggetto che hanno intenzione di portare da uno Stato all’altro, al fine di determinare l’imposta sul valore aggiunto e le tariffe di importazione. ?È così strano dover affrontare tutta questa burocrazia solo per importare oggetti che fino a qualche ora prima si trovavano impolverati in qualche soffitta”, ha ...

I mercatini delle pulci dipotrebbero sparire per colpa della Brexit. I commercianti inglesi erano soliti scovare le anticaglie riproposte sui loro banconi in soffitte impolverate in Francia, da venditori di ...