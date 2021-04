Pd | Rosato | ' da Letta cambio di passo ma su M5s non siamo d' accordo'

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "In politica prevale senso di responsabilità, in questa ottica si deve leggere l'incontro di ieri trae Renzi. Rispetto al passatosa benissimo come sono andate le cose all'epoca del famoso passaggio della campanella. In quel momento i gruppi parlamentari erano per la maggioranza guidati da persone vicine all'ex segretario Bersani e anche loro segnalarono la necessità di undial Governo". Così Ettoredi iv a Largo Chigi, il talk di The Watcher Post. "Oggi la situazione è diversa, bisogna pensare ad uscire dalla crisi e il Pd di Enricoha da subito cambiatoanche nel riconoscere che Draghi è la persona giusta al posto giusto e che ci è stato un salto di qualità fra i due Governi. Su questo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rosato Letta

Metro

... quando prima Maria Elena Boschi e poi Ettoreerano usciti chiedendo una candidatura femminile per Bologna, targata Iv. La leva che usa Renzi è quella della questione di genere, cheha ...Renzi sa di preoccupazioni e malumori, veicolati anche da big qualie Luigi Marattin . E ai ..., per inciso, ha detto che incontrerà Renzi ma non ha ancora fissato un appuntamento, dopo ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “Sul candidato a Roma c’è da discutere, per noi Carlo Calenda è la scelta migliore che si possa fare. Di gran lunga la persona giusta per guidare e rilanciare la Capitale, s ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) – “In politica prevale senso di responsabilità, in questa ottica si deve leggere l’incontro di ieri tra Letta e Renzi. Rispetto al passato Letta sa benissimo come sono andate ...