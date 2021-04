Paratici: “Allegri? Nessun ragionamento al momento. Siamo sempre in discussione” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fabio Paratici, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Szczesny? Avrebbe dovuto giocare Buffon col Torino, ma la squalifica ci ha impedito che giocasse. Dopo la conferenza ha parlato con il polacco e di comune accordo hanno deciso di dare un turno di riposo a Szczesny. Mancano dieci partite, sono tutte molto importanti. Vale come le altre, in un momento del campionato dove le gare pesano di più. Riceviamo pressioni ogni giorno da undici anni, succede quando vinciamo i titoli, figuriamoci in una situazione difficile. Pirlo sa prendersi le responsabilità e gestirle, non ci sono problemi. PenSiamo positivo, non vogliamo ipotizzare di non rientrare tra le prime quattro. È una non ipotesi. Con i miei collaboratori parlo sempre del valore della rosa. Il primo anno che sono ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 aprile 2021) Fabio, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport. Szczesny? Avrebbe dovuto giocare Buffon col Torino, ma la squalifica ci ha impedito che giocasse. Dopo la conferenza ha parlato con il polacco e di comune accordo hanno deciso di dare un turno di riposo a Szczesny. Mancano dieci partite, sono tutte molto importanti. Vale come le altre, in undel campionato dove le gare pesano di più. Riceviamo pressioni ogni giorno da undici anni, succede quando vinciamo i titoli, figuriamoci in una situazione difficile. Pirlo sa prendersi le responsabilità e gestirle, non ci sono problemi. Penpositivo, non vogliamo ipotizzare di non rientrare tra le prime quattro. È una non ipotesi. Con i miei collaboratori parlodel valore della rosa. Il primo anno che sono ...

