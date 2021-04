Olesya Rostova travolta da minacce e insulti sui social: pubblica tutti i messaggi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci abbiamo credito tutti, ci abbiamo sperato. Ma se anche Olesya Rostova fosse stata una attrice andata in tv per raccontare una storia inventata, questo non giustificherebbe le minacce di morte e le offese che ha ricevuto. Perchè ad alimentare tutta la vicenda, ricordiamolo, sono stati i media italiani, dopo le segnalazioni arrivate da una spettatrice russa che vive nel nostro paese e stava seguendo il programma Lasciali parlare. E in ogni caso, violenze, minacce e insulti non sono mai giustificati. Perchè se ci fosse del marcio in questa vicenda, di certo non ci si dovrebbe affidare ai social, per risolvere la questione. Insultare, offendere, arrivare persino a minacciare una ragazza di 20 anni, non è rispettoso. E non rispetta neppure Denise Pipitone. Ad affollare ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ci abbiamo credito, ci abbiamo sperato. Ma se anchefosse stata una attrice andata in tv per raccontare una storia inventata, questo non giustificherebbe ledi morte e le offese che ha ricevuto. Perchè ad alimentare tutta la vicenda, ricordiamolo, sono stati i media italiani, dopo le segnalazioni arrivate da una spettatrice russa che vive nel nostro paese e stava seguendo il programma Lasciali parlare. E in ogni caso, violenze,non sono mai giustificati. Perchè se ci fosse del marcio in questa vicenda, di certo non ci si dovrebbe affidare ai, per risolvere la questione. Insultare, offendere, arrivare persino a minacciare una ragazza di 20 anni, non è rispettoso. E non rispetta neppure Denise Pipitone. Ad affollare ...

