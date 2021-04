Monopoli-Palermo, rosa a caccia del poker: la ricetta di Filippi per battere i pugliesi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Palermo a caccia del poker di vittorie esterne.Dopo il successo conquistato domenica in trasferta contro la Casertana, alle 15.00, allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”, i rosanero torneranno in campo per sfidare il Monopoli in occasione della gara valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, originariamente in programma il 20 marzo, è stato rinviato a causa di un focolaio Covid-19 scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese.Sarà una sfida di fondamentale importanza per gli uomini di Giacomo Filippi in ottica play-off. I rosanero occupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 42 punti, mentre i pugliesi - al quindicesimo posto - hanno conquistato fin ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 aprile 2021)deldi vittorie esterne.Dopo il successo conquistato domenica in trasferta contro la Casertana, alle 15.00, allo Stadio Comunale “Vito Simone Veneziani”, inero torneranno in campo per sfidare ilin occasione della gara valida per il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Il match, originariamente in programma il 20 marzo, è stato rinviato a causa di un focolaio Covid-19 scoppiato all’interno dello spogliatoio pugliese.Sarà una sfida di fondamentale importanza per gli uomini di Giacomoin ottica play-off. Inero occupano attualmente il nono posto della classifica del Girone C di Serie C a quota 42 punti, mentre i- al quindicesimo posto - hanno conquistato fin ...

