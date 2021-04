Martedì 6 Aprile 2021 – 311ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di mercoledì 7 aprile 2021)Ora inizio: 11:00 La Presidenza hala presentazione, in data 1°, di due decreti-legge da parte del Governo: il n. 44 recante misure di contenimento del Covid-19 e il n. 45 recante misure urgenti in materia di trasporti. Powered by WPeMatico