(Di mercoledì 7 aprile 2021) MILANO (ITALPRESS) – L’suona lae la spunta anche contro il. La squadra di Conte non conosce altro risultato che non sia la: il recupero della ventottesima giornata a San Siro viene deciso dal primo gol di testa in stagione di, il ventunesimo complessivo, e dal mancino di Lautaro. Inutile la rete di Traorè per il 2-1 finale. Ora la distanza sul Milan è di 11 punti mentre la Juventus rimane a -12 con il successo in contemporanea sul Napoli. Il primo squillo del match è in casa nerazzurra con il colpo di testa di Hakimi al 6?, fuori di poco. Ben più precisa, anzi perfetta, l’incornata di Romeluallo scoccare del 10?: splendido cross di Young dalla sinistra e girata imparabile del belga a trafiggere Consigli. Al 41? ...

iambolar : FULL TIME Inter 2-1 Sassuolo (Lukaku, Martinez; Traore) Juventus 2-1 Napoli (Ronaldo, Dybala; Insigne) #SerieA - SkySport : INTER-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Lukaku (10’) ? #Martinez (67’) ? #Traoré (85’) ?? - ALan__61 : RT @SkySport: INTER-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Lukaku (10’) ? #Martinez (67’) ? #Traoré (85’) ?? - Ansa_ER : 2-1 al Sassuolo, l'Inter vede lo scudetto. A segno Lukaku e Lautaro Martinez, nerazzurri a +11 sul Milan #ANSA - nestquotidiano : Lukaku-Martinez firmano la decima vittoria Inter, Sassuolo battuto 2-1 -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Martinez

MILANO - Finisce 2 - 1 il recupero della 28ª giornata tra Inter e Sassuolo : decidono le reti die Lautaro(10' pt e 22'st), ai neroverdi non basta il gol di Traoré a 5' dal termine. Un successo, quello dei nerazzurri, che lancia Conte in fuga scudetto a +11 sul ...A quella ci pensano(21 gol in campionato) nel primo tempo e Lautaro(15) nel secondo: due fiammate bastano per conquistare altri tre punti fondamentali per la vittoria finale . ...La Juventus batte 2-1 il Napoli nel recupero e si prende il terzo posto in classifica: successo per l'Inter che supera il Sassuolo e allunga ...Il recupero della ventottesima giornata a San Siro viene deciso dal primo gol di testa in stagione di Lukaku, il ventunesimo complessivo, e dal mancino di Lautaro Martinez. Inutile la rete di Traore’ ...