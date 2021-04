LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca di Italia-Corea del Sud – La cronaca di Italia-Svezia – La cronaca di Italia-Germania – La cronaca di Italia Giappone – La cronaca di Italia-Svizzera e Italia-Usa – La cronaca di Italia-Canada – La cronaca di Italia-Russia Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Norvegia, nono match degli azzurri valido per i Mondiali 2021 di curling maschile. Gli Italiani tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina, Svezia, Germania, Svizzera, Usa, Canada e Russia. Finora quattro successi e tre sconfitte per la nostra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca di-Corea del Sud – La cronaca di-Svezia – La cronaca di-Germania – La cronaca diGiappone – La cronaca di-Svizzera e-Usa – La cronaca di-Canada – La cronaca di-Russia Buonasera e benvenuti alladi, nono match degli azzurri valido per i2021 dimaschile. Glini tornano sul ghiaccio di Calgary (Canada) dopo aver affrontato Corea del Sud, Cina, Svezia, Germania, Svizzera, Usa, Canada e Russia. Finora quattro successi e tre sconfitte per la nostra ...

Advertising

UNICEF_Italia : “Buongiorno vita” il titolo del nuovo singolo del nostro Goodwill Ambassador @ilveroUltimo, e dell’evento in stream… - zazoomblog : LIVE Canada-Italia 7-4 Mondiali curling 2021 in DIRETTA: i nordamericani allungano nuovamente nell’ottavo end -… - vincenzoaf : RT @Emergenza24: [07.04-03:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - zazoomblog : LIVE Canada-Italia 6-4 Mondiali curling 2021 in DIRETTA: punto degli azzurri nel settimo end - #Canada-Italia… - easyjanjansen : RT @Network_Easy: ITALIA-SLOVENIA (Europeo U21) - RADIOCRONACA LIVE: Goditi la partita insieme a noi! -