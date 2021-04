Le Iene | Scherzo a Pippo Inzaghi | Intossicazione Alimentare Causata da un Tifoso!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Le: l’allenatore del Benevento si reca presso un ristorante che frequenta abitualmente in compagnia della fidanzata ma poi qualcosa va storto.è stato avvelenato da un tifoso del Crotone. Ecco quello che è successo e come ha reagitoa questo cattivissimode Le! Le: avvelenato presso il suo ristorante di fiducia insieme alla fidanzata!è l’allenatore del Benevento, squadra che lotta per la salvezza. Lui è un uomo campo e casa ma ogni tanto si concede di rilassarsi presso un ristorante di fiducia insieme alla sua fidanzata Angela, complice de Le ...