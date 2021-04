L' 82% dei romani dopo la pandemia continuerà a spostarsi in auto

Leggi su agi

(Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - L'mobile privata si conferma il mezzo preferito daiper gli spostamenti anche nel postdi Covid. Biciclette e monopattini pero' scalano le classifiche di gradimento, soprattutto in vista dei mesi estivi. Uno studio realizzato damobile Club Roma in collaborazione con la Fondazione Filippo Caracciolo (campione 1.200 soci) riporta che l'82% degli intervistatia muoversi in. Il trasporto pubblico, in abbinamento a mezzi a pedale o a trazione elettrica, ha delle chance nella mobilità dei mesi a venire. Bus e tram prima dellaerano i mezzi preferiti dal 29% dei, il loro consenso è sceso al 26,5% nella primavera 2021, anche a causa dei rischi di assembramento sui mezzi. Secondo la ricerca ACI in ...