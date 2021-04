Juve-Napoli 2-1 | Ronaldo e Dybala lanciano Pirlo | a Gattuso non basta Insigne

(Di mercoledì 7 aprile 2021) 49'st Fallo in attacco del. Di Osimhen. 48'st Osimhen, controlla e calcia, decisivo de Ligt che in spaccata salva in angolo. 46'stcol sinistro, stavolta...

E dopo una sconfitta e un pari, latorna alla vittoria, aggiudicandosi il recupero della terza giornata, ossia nello spareggio che può valere un posto in Champions.finisce 2 - 1, con griffe di Ronaldo su assist enorme di Chiesa, e raddoppio di Dybala, che fa il suo ritorno in campo dopo 87 giorni, al minuto 68 della ripresa, trovando il gol in soli ..., il tabellino(4 - 4 - 2) : Buffon; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado (69' McKennie), Rabiot, Bentancur, Chiesa (79' Arthur); Morata (69' Dybala), Ronaldo. A ...L’Inter vede lo scudetto, la Juventus si rialza e salva Pirlo ... I bianconeri piegano per 2-1 il Napoli con i gol di Ronaldo e di Dybala e danno un colpo importante alla lotta per la qualificazione ...Inutile il primo gol di Insigne allo Stadium, su rigore al 90'. La Juve torna al successo e si porta al terzo posto a quota 59, Napoli quinto con 56 punti a -2 dalla zona Champions Sono passati 185 ...