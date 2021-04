Isola dei Famosi | Damiano dei Maneskin avrebbe avuto un flirt con una naufraga del reality

(Di mercoledì 7 aprile 2021) A metà strada fra le Honduras e l’Italia arriva un inaspettato gossip che ha come protagonisti laDrusilla Gucci e il noto cantante deiDavid. A quanto pare, i due potrebbero averune ad avvicinarli sarebbero state le passioni comuni, fra le quali spicca quella per il dark. Per ora non sono giunte conferme né smentite da parte di nessuno dei due, ma le voci si stanno facendo sempre più insistenti. Lae il cantante: protagonisti della presunta favola moderna In queste ore il settimanale Novella 2000 ha lanciato un vero e proprio “gossip bomba”. Il giornale ha infatti parlato di una possibile storia d’amore che in passatocoinvolto Drusilla Gucci eDavid, il leader dei ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - LAbimbadiTZ : RT @Loranny4: 2018: Pechino express con concorrente Tommaso è stata l’edizione con il viaggio più lungo 2020: GFVIP, con Tommaso concorren… - Franca59580415 : RT @Loranny4: 2018: Pechino express con concorrente Tommaso è stata l’edizione con il viaggio più lungo 2020: GFVIP, con Tommaso concorren… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Sul cast della quindicesima edizione dell'Famosi più di qualcuno ha storto il naso sui sedici naufraghi Vip , la maggior parte poco conosciuta come "Very Important People". Qualche eccezione però c'è come nel caso di Elisa Isoardi , ......che hanno così scelto la Sardegna come sfondo delle proprie registrazioni epropri eventi. Se vogliamo sottolineare il momento di partenza del fenomeno torniamo al 2017 con la fiction L'di ...Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi debutta in prima serata con un programma tutto suo: “Il punto Z”, il suo spazio in cui commenta i concorrenti dell’Isola dei famosi, diventa un vero ...Anche i sindacati dei pensionati protestano, a tal punto da valutare un esposto ... ma anche la necessaria tutela di una comunità insulare che vive come ogni piccola isola criticità territoriali, ...