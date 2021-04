Ilaria Capua non sostiene che il Coronavirus sia nato in un laboratorio e Salvini non lo aveva ipotizzato, ma dato per certo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 6 aprile 2021 Matteo Salvini pubblica un post su Facebook nel quale condivide delle affermazioni di Ilaria Capua in merito al Sars-Cov-2, il virus della Covid-19. Nel suo messaggio afferma che quando «ipotizzò» che il virus «fosse nato in un laboratorio (cinese)» venne «massacrato», ma che «il tempo è galantuomo» grazie alle parole della scienziata italiana. In realtà in passato aveva detto altro. L’immagine condivisa da Salvini riporta il seguente virgolettato attribuito da Agi a Ilaria Capua: «È plausibile l’ipotesi che il Covid-19 sia nato in laboratorio». Nel post, il leader della Lega riporta il testo dell’articolo pubblicato a firma della scienziata su Il Corriere della Sera che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il 6 aprile 2021 Matteopubblica un post su Facebook nel quale condivide delle affermazioni diin merito al Sars-Cov-2, il virus della Covid-19. Nel suo messaggio afferma che quando «ipotizzò» che il virus «fossein un(cinese)» venne «massacrato», ma che «il tempo è galantuomo» grazie alle parole della scienziata italiana. In realtà in passatodetto altro. L’immagine condivisa dariporta il seguente virgolettato attribuito da Agi a: «È plausibile l’ipotesi che il Covid-19 siain». Nel post, il leader della Lega riporta il testo dell’articolo pubblicato a firma della scienziata su Il Corriere della Sera che ...

