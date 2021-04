Il rimpianto di Kluivert jr | “Avrei voluto giocare Roma-Ajax”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nell'estate 2018 è arrivato alla, reduce dalla storica semifinale di Champions League, persa di un soffio contro il Liverpool. Ironia della sorte, nella nuova stagione, era stata la sua ex squadra, l'a ripetere lo stesso percorso arrivando a pochi secondi dall'accesso alla finalissima. Justinnon è stato particolarmente fortunato nelle scelte, anche se ha avuto modo di mostrare il suo talento., ora in forza al Lipsia, osserverà da spettatore la sfida tra i suoi ex club impegnati in Europa League. Queste le sue parole al quotidiano olandese Algemeen Dagblad: "Penso che sia un peccato che questa partita non si sia giocata l’anno scorso perché mi sarebbe piaciutodi nuovo contro l’. Anche se conosco entrambi i club trovo ...

Justin Kluivert, attaccante del Lipsia in prestito dalla Roma, è stato intervistato dal sito ad.nl ed ha parlato anche della sfida tra la sua ex squadra, l'Ajax, e i giallorossi. Queste le sue parole: "Un vero peccato che questa partita non si sia giocata l'anno scorso, mi sarebbe piaciuto sfidare l'Ajax" ... "Così sono andato al Lipsia in prestito."